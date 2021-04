Esta sexta-feira, dia 2, completaram-se cinco anos desde que Maria João Bastos perdeu a sua cadela, Amélie. À semelhança dos anos anteriores, homenageou aquela que "será sempre" um dos amores da sua vida.

"02.04. Serás sempre a única", escreveu na legenda de uma imagem que compila várias memórias de ambas.

Recorde-se que a cadela de estimação da atriz morreu depois de ter sido assistida numa clínica veterinária para fazer uma limpeza aos dentes.

Na altura, a atriz revelou as suas "dúvidas e indignação" numa publicação no Facebook que lhe valeu uma acusação da clínica por difamação e ofensa à pessoa coletiva. Em 2018, Maria João acabou por ser ilibada do processo.

Leia Também: Maria João Bastos viaja para Paris. As primeiras fotos na cidade do amor