Depois de várias caras conhecidas - como Cristina Ferreira, Vanessa Martins e Cláudia Vieira - fazerem frente à pandemia e embarcarem rumo a destinos internacionais, foi a vez da atriz Maria João Bastos.

A artista, que terminou recentemente as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC, fez uma escapadinha até Paris e já partilhou nas redes sociais as primeiras fotografias na cidade do amor.

Maria João mostrou-se cheia de estilo "como uma parisiense", como referiu na legenda da publicação. Veja abaixo.

