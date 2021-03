Cristina Ferreira voltou a não passar despercebida durante as férias no Dubai. A apresentadora continua a destacar no Instagram os momentos relaxantes que tem vivido nos últimos dias, e a sua boa forma física também não passa despercebida.

Na manhã desta terça-feira, Cristina surpreendeu os fãs com novas fotografias onde aparece em biquíni.

"Só para responder às vossas perguntas: sim, a água está espectacular", escreveu na legenda do registo.

Uma publicação que recebeu desde logo muitas reações na caixa de comentários, com muitos elogios às curvas da apresentadora, de 43 anos.

Leia Também: No Dubai, Cristina Ferreira mostra visita a locais de sonho