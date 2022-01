Ricardo Raposo, filho de Maria João Abreu e José Raposo, deu pormenores inéditos sobre os últimos momentos de vida da mãe, que morreu a 13 de maio de 2021, aos 57 anos, na sequência de ter sofrido um aneurisma cerebral. O ator foi convidado do 'Alta Definição' este sábado.

"Nestes momentos frágeis costuma acontecer muito a culpa do que não fizemos. Sinto [que vivi] uma vida ao lado minha mãe concretizadíssima. Mesmo naqueles momentos de aflição sinto que estive com ela", começou por dizer.

Ricardo Raposo contou que, durante as duas semanas em que a mãe esteve internada em estado crítico, lhe leu o livro 'No Teu Deserto', de Miguel Sousa Tavares, e que a família lhe cantou canções e leu poesia.

Foi então que relatou o momento em que a mãe partiu: "Quando no último dia, dia 13, eu e o João [Soares, marido da atriz] lhe cantámos uma música que ela gostava muito, a 'Black', dos Pearl Jam, e no último acorde de repente deixas de ouvir a respiração com os aparelhos foi qualquer coisa de inexplicável. Parece que esteve a escutar a música até ao fim e depois foi em paz. Nós ficámos em paz, também".

"Não fazia ideia [que era a última música], mas sabia que eram os últimos momentos. Foi-nos avisado pelos médicos", acrescentou.

Questionado se chegou a ver a mãe "consciente" no hospital, antes do coma, Ricardo Raposo recordou as últimas palavras que ouviu da atriz: "Esteve, sim. Ela teve o derrame, foi operada duas vezes. Depois da segunda operação, eu estava lá com o Miguel [Raposo] e o João e ela pediu para que entrassem os filhos. [...] Estava muito sedada, mas conseguiu tirar a máscara e dizer: 'Amo-vos muito. Beijinhos. Amo-vos'. E pôs a máscara. Foram essas as palavras finais".

