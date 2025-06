Maria Dominguez viajou até ao Quénia, mais propriamente a Diani Beach, para assistir a um casamento indiano.

Na sua página de Instagram, a influencer mostrou alguns momentos da cerimónia e da festa e revelou que ficou encantada com todos os rituais a que assistiu.

"O simbolismo do casamento indiano é realmente uma coisa de outro mundo. Todos os rituais, todas as festas com significado e profundas. Lindo", referiu.

Para a ocasião, a apresentadora vestiu-se a rigor. Veja as imagens na galeria.

