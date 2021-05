Maria do Céu Guerra completou 78 anos de vida no dia 26 de maio. A data foi este sábado lembrada por Ana Brito e Cunha, que dedicou à atriz uma bonita homenagem.

"Sou uma privilegiada, trabalho com quem admiro e respeito. Aprendo a cada momento do dia algo novo, reaprendo, vejo de outra perspetiva e tomo consciência de que o nosso caminho só se faz caminhando, amando e descobrindo", declara Ana Brito e Cunha na legenda de uma fotografia onde posa ao lado de Maria do Céu.

As suas atrizes, recorde-se, trabalham juntos atualmente no elenco da novela da TVI 'Festa é Festa'. Maria do Céu Guerra é dona Corcovada e Ana Brito e Cunha dá vida a Florinda, a sua empregada.

