Maria Cerqueira Gomes tem uma vida agitada desde que passou a fazer parte do leque de apresentadores da TVI. A comunicadora, que sempre viveu no Porto, passou a ter de dividir-se entre o Norte, de onde é natural e onde sempre viveu, e os estúdios do canal em Lisboa. Sendo que agora acrescentou um novo destino a esta rota, tornando-a ainda mais complicada e desafiante.

A namorar com o toureiro espanhol Cayetano Rivera, Maria passa o fim de semana entre o Porto, onde vive, Lisboa, onde grava o programa 'Em Família ao sábado, e Madrid, onde vive o companheiro.

"Porto - Lisboa - Madrid! Que comece mais uma semana", declarou esta segunda-feira ao mostrar aos seguidores do Instagram as imagens que marcaram o seu último fim de semana.

Ora veja:

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes prova que é possível usar vermelho em casamento