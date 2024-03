Maria Cerqueira Gomes foi vista, pela primeira vez, a apoiar o namorado na praça de touros, como relata a Hola. A apresentadora portuguesa viajou até Espanha, mais precisamente Écija (Sevilha), para acompanhar de perto Cayetano Rivera, que lhe dedicou no final a boa prestação no regresso à arena.

As imagens da presença de Maria Cerqueira Gomes forma divulgadas pela revista espanhola, que relara que depois da tarde na praça de touros, o casal mostrou-se sorridente e indiferentes às câmaras que captavam os bons momentos a dois. Veja as imagens aqui.

De recordar que foi em fevereiro do ano passado que o namoro da apresentadora portuguesa com Cayetano Rivera ficou no centro das atenções. A confirmação da relação chegou depois, quando o casal foi apanhado de mãos dadas enquanto passeava por Veneza.

