Se em outros tempos o Mosteiro do Santo Sepulcro, a Igreja da Misericórdia e a Casa da Ínsua eram as grandes atrações turísticas de Penalva do Castelo, eis que agora é a Fonte dos Namorados o grande ícone deste concelho no distrito de Viseu.

O local já era bem conhecido pelas gentes da terra, mas tornou-se numa fonte de esperança para muitas pessoas, desde que foi popularizado por Cristina Ferreira.

Recordemos. Tudo aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2023 durante um programa do 'Somos Portugal' a propósito da Feira do Pastor e do Queijo.

Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes, que estiveram a apresentar a emissão, descobriram a fonte e decidiram tentar a sua sorte ao atirar moedas. Cristina lançou dois euros e Maria ficou-se pelos 50 cêntimos.

Um ano depois, eis que o desejo das apresentadoras se concretizou. Se Cerqueira Gomes vive atualmente uma paixão com o cavaleiro espanhol Cayetano Rivera, Cristina surpreendeu tudo e todos quando confirmou o romance com João Monteiro.

Em declarações à revista Nova Gente, Francisco Lopes de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, fez, inclusive, um convite a Cristina e a João para visitarem a vila e por lá comerem.

Ficámos curiosos e estivemos também à conversa com o autarca para conhecer a história da fonte e de que forma a visita da comunicadora ajudou na sua divulgação.

Fonte dos Namorados: "De um amontoado de pedras" ao ex-libris de Penalva do Castelo

Conta-nos Francisco Lopes de Carvalho que a Fonte dos Namorados nem sempre esteve no local onde pode ser agora visitada. Há 28 anos foi retirada da sua primeira localização por causa da construção de um prédio da câmara. Entretanto, ficou abandonada à frente de um antigo hospital (para onde foi transladada) e não passava de "um amontoado de pedras". Quando tomou posse em 2013, o presidente decidiu trazê-la ao sítio onde estava antigamente.

"Quando fomos reconstrui-la já faltavam pedras, tivemos de ir buscá-las a uma casa rústica", revela, lembrando que o projeto demorou dois anos até ficar concluído e que ainda lhe valeu muitas críticas.

"Pusemos-lhe o nome que tinha antigamente - Fonte dos Namorados - porque era ali que os namorados da vila se encontravam. Era um sítio mais resguardado dos olhos das pessoas", explica.

"Quando cá veio a Cristina Ferreira no ano passado, à feira do Pastor e do Queijo, ela e a Maria Cerqueira Gomes acharam piada àquela fonte, porque está bonita, de facto", diz-nos, partilhando a conversa que teve com a apresentadora na altura.

"Ela disse-me que já tinha deitado uma moeda de dois euros para ver se arranjava um namorado. Consta que deitando uma moeda na fonte esse desejo se concretiza. Ainda no outro dia ao fim do almoço, quando cheguei à câmara, vi três senhoras a fazê-lo", revela.

Francisco Carvalho nota que o entusiasmo da apresentadora era tal, que esta estabeleceu até mesmo um prazo para o desejo se concretizar: "Conversámos sobre o concelho e ela estava sempre a falar da fonte. Disse que já tinha atirado a moeda e que tinha muita fé que ia arranjar namorado no prazo de um ano", recorda.

A verdade é que o desejo de Cristina Ferreira se concretizou. Aliás, esta brincou com o assunto na emissão especial de aniversário da TVI, no passado 20 de fevereiro, quando se juntou a Maria Cerqueira Gomes.

"Somos um perigo juntas. Gostaram da dupla? Maria, já há excursões marcadas à fonte", escreveu numa partilha no Instagram.

O presidente da Câmara de Penalva do Castelo revela-nos que já houve vários casamentos à frente da fonte e que é de longe o local mais visitado por ali. "Se por cada fotografia que tiram na fonte doassem um euro, já a tinham pago!", brincou, não contendo o riso.

Para onde vão as moedas atiradas à fonte?

Quisemos saber onde iriam ser gastas as moedas que são atiradas à Fonte dos Namorados. Francisco Carvalho revela que esse foi um assunto no qual pensou e que tendo em conta o "cariz religioso" do local, uma vez que por lá se fazem preces para se ser feliz no amor, a decisão acabou por ser fácil de tomar.

"Quem vai recolher as moedas é o funcionário que faz a limpeza da fonte, mas não vamos ficar com elas. O dinheiro que for retirado vai ser entregue à Igreja da Misericórdia de Penalva do Castelo para a sua manutenção. Felizmente, a Câmara Municipal não precisa desse dinheiro para fazer manutenção da fonte", completa.

Orgulhoso do entusiasmo à volta do local, o autarca terminou a conversa agradecendo a Cristina Ferreira por ter popularizado a Fonte dos Namorados e divulgado esta pequena vila do Interior que tem feito sonhar os mais românticos.

