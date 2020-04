Maria Cerqueira Gomes encontra-se atualmente no Porto por estar de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Porém, a verdade é que daqui a alguns meses o norte do país volta a ser a sua morada oficial.

Tal como já foi anunciado pela própria, Maria prepara-se para deixar o 'Você na TV' e passar a trabalhar apenas como correspondente da TVI no Porto.

Tendo em conta o seu regresso à cidade que a viu nascer e o facto de no verão de 2019 se ter separado do companheiro, António Cardoso, pai do seu filho mais novo, a apresentadora prepara-se para colocar em marcha um novo projeto: a sua casa nova.

"(...) Há um novo projeto em marcha que é a minha nova casa", anunciou Maria ao revelar aos fãs nas redes sociais que tem usado o novo site da TGV Interiores para se inspirar na decoração do espaço.

"O novo projeto é… a casa do Porto", confirmou mais tarde a companheira televisiva de Manuel Luís Goucha.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes e os momentos com o filho durante a quarentena