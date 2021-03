Até ao momento, Maria Cerqueira Gomes manteve-se em silêncio no que diz respeito às críticas que a filha, Francisca Cerqueira Gomes, recebeu depois de ter sido anunciado que a jovem, de 18 anos, é a nova aposta da TVI. Aliás, Francisca pertence ao elenco da nova novela da estação, 'Festa é Festa'.

Maria Cerqueira Gomes esteve na rubrica 'Cara Podre', da RFM, no início desta semana, e acabou por ser questionada sobre os comentários que foram feitos sobre a filha mais velha, levando a apresentadora a comentar, pela primeira vez, o assunto.

“O que é que te apeteceu dizer aos haters da tua filha?”, perguntou Daniel Fontoura. “Não me apeteceu dizer nada porque se não tinha dito”, começa por responder Maria.

“Mas é um sistema e foi bom aquilo ter acontecido ali logo no início. Foi tipo uma chapadona na cara - 'acorda, é isto que queres? é com isto que vais levar'. É a realidade. Ou ela aprende a viver com esta realidade ou muda de profissão e vai trabalhar para um banco das 9 às 17h”, acrescentou.

