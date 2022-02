Maria Cerqueira Gomes decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram uma história "hilariante" de um colar que tinha perdido e que encontrou esta semana.

"Venho aqui com uma história hilariante. Há um mês perdi um colar, e não é um colar qualquer, é um dos meus preferidos porque tem as iniciais dos nomes dos meus filhos, J e F. Estou sempre a tirar as coisas com que ando, só mantenho estes dois anéis. E perdi o colar. Virei a casa toda, meti a minha filha à procura, tudo", começou por contar, referindo que Maria Botelho Moniz lhe garantiu que ia encontrar a peça, e assim foi.

"Lembrei-me de uma conversa que tive com a Maria Botelho Moniz e ela disse-me que quando perdesse alguma coisa para lhe ligar que me ajudava, e me dizia se tinha perdido para sempre ou se ia encontrar. Liguei à Maria Botelho Moniz para aí há um mês, disse-lhe que estava maluca porque tinha perdido o colar, que estava mesmo triste. Passado meia hora ela ligou-me e disse-me que o colar não estava perdido e que ia descobrir o colar, mas que não estava num sítio óbvio", explicou.

"Ela disse-me que estava num sítio com tecido. Estava dentro da minha gaveta das t-shirts. Maria, obrigada! A minha segunda-feira está muito melhor", revelou depois.

"Não percam a esperança, liguem à Maria Botelho Moniz. Ela vai começar a dar consultas", rematou. Veja o vídeo em baixo.

