Maria Cerqueira Gomes é, a par do cantor Rui Reininho, um dos rostos mais mediáticos da campanha "Social distance should not be emotional distance", uma iniciativa de defesa da proximidade emocional, promovida pelo centro empresarial Lionesa, localizado em Matosinhos, que assenta na partilha de afetos através da divulgação de mensagens de agradecimento. As mensagens selecionadas serão, depois, replicadas e difundidas nalguns dos mupis e dos painéis eletrónicos espalhados pela região do Porto.

"O ano de 2020 foi o ano em que nos tiraram o toque, foi o ano em que nos tiraram o beijo, o abraço, os almoços com a família e os jantares com os amigos, mas foi o ano que nos deu a possibilidade de dar valor a tudo isso", sublinha a apresentadora de televisão de 37 anos, uma das apostas da TVI para 2021, num dos dois vídeos promocionais da campanha, que pode ficar a conhecer de seguida, pensada para confortar as pessoas que vivem mais isoladas. "Não deixem ninguém sozinho", apela Maria Cerqueira Gomes.

A campanha, que decorre no Instagram, até ao final do mês, assenta na publicação das mensagens com a hashtag #dearporto, nas histórias desta rede social, identificando o Lionesa. "Permitam que os que, nesta altura do Natal têm as suas vidas mais complicadas, que ficaram sem emprego, os feirantes que não conseguiram vender os seus produtos, os restaurantes que não tiveram a oportunidade de servir as refeições como gostam de servir, que sintam o carinho, o apoio e o abraço", apela a apresentadora.