Maria Cerqueira Gomes não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um ternurento bilhete que lhe foi deixado pela filha mais velha, Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos.

"Vou ter saudades todos os dias. Amo-te a ti e ao João mais do que tudo no mundo!", lê-se no referido bilhete.

Note-se que Kika, como é carinhosamente tratada, ficará a viver em Paris, França, nos próximos meses, tal como revelou através de uma publicação na sua página de Instagram.



© Instagram - Maria Cerqueira Gomes

Recorde-se ainda que a jovem modelo encontra-se num relacionamento amoroso com o piloto francês de Fórmula 1 Pierre Gasly.

