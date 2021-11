Maria Cerqueira Gomes deu a cara por uma marca de joias nortenha e, em declarações ao programa 'VivaVida', da TVI, falou da sua relação com as joias.

Questionada se usa alguma peça especial, a apresentadora confidenciou que continua a usar o anel de noivado que o ex-companheiro e pai da sua filha, Gonçalo Gomes, lhe ofereceu.

"As joias são como as músicas. Ouço uma música faz-me lembrar determinado tempo da minha vida e as joias também. Tenho um anel que é de noivado, continuo a usar, mas nunca casei. Mas representa quando a minha filha nasceu, continuo a usar e adoro", afirmou.

Sobre o facto da filha, Francisca, de 18 anos, já usar algumas peças suas, a apresentadora contou que a troca está "equilibrada", uma vez que também usa coisas da filha com frequência.

Maria Cerqueira Gomes com o ex-companheiro e a filha de ambos, Francisca© Reproduções Instagram / Maria Cerqueira Gomes

