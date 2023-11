Maria Botelho Moniz revelou-se muito orgulhosa do noivo, Pedro Bianchi Prata, com mais uma conquista do piloto. "Tetracampeão do Mundo. Este miúdo cheio de sonhos acaba de se sagrar, pelo quarto ano consecutivo, Campeão do Mundo de Bajas, aos quase 50 anos", destaca na sua página de Instagram.

"Se isto não é digno de o encherem de palmas então não sei. Orgulhemo-nos todos, os nossos super atletas não têm só uma bola nos pés, também voam nas dunas do Dubai", sublinha.

"Agora vem para casa que o bebé está à tua espera para nascer. Parabéns, meu amor", completa.

Recorde-se que a apresentadora aguarda o nascimento do seu primeiro filho, um menino, fruto da relação com o piloto.

