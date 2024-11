A família de Maria Botelho Moniz teve um fim de semana repleto de emoções. A apresentadora não faltou a uma prova do noivo, Pedro Bianchi Prata, piloto de motas, e levou o filho de ambos para assistir na primeira fila.

"Viemos ver o pai", declarou ao mostrar no Instagram imagens do bebé Vicente, de quase um ano, no local da prova em questão. O menino surgiu sentado no chão com protetores de ouvidos para minimizar o barulho das motas.

Pedro Bianchi Prata conseguiu um resultado digno de registo e no final celebrou com Maria e o filho de ambos, tal como mostra a imagem em que juntos abrem uma garrafa de espumante.

Veja as fotos na galeria.