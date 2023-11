A emissão desta quarta-feira, 8 de novembro, do programa 'Dois Às 10', da TVI, venceu pela primeira vez as audiências esta semana, precisamente no dia em que Cristina Ferreira se ausentou.

A apresentadora, que está a substituir Maria Botelho Moniz durante a licença de maternidade, esteve no Tribunal de Sintra para depor na sequência do processo que lhe foi interposto pela SIC, o que a levou a faltar ao matutino do canal de Queluz de Baixo.

Sozinho, Cláudio Ramos acabou por conseguir reunir a preferência dos espectadores, destronando assim 'Casa Feliz', da SIC.



© TVI

