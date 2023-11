Patrícia Cipriano, antiga comentadora do programa 'Dois às 10', na TVI, fez uma partilha esta segunda-feira, 6 de novembro, após a sua saída do formato (tendo sido substituída por Suzana Garcia).

A advogada recorreu ao Facebook para fazer um agradecimento a todos os que a apoiaram neste desafio.

"Na verdade, desde sexta-feira [o seu último dia] que estou profundamente grata e com o meu coração cheio, com tanto carinho que me têm demonstrado após a notícia da minha saída da TVI", nota.

"Como sempre, não pensei que tivesse gerado nos espectadores tanta empatia. Mas o facto é que gerei", reconhece.

"Sempre falei com quem me estimava, respondia a todas as mensagens que conseguia, abraçava as minhas espectadoras e espectadores quando me abordavam e sempre lhes fui muito grata. Gostam de mim e isso não tem preço", nota ainda.

"Eu também gosto muito deles. Sou, aliás, um deles. Apenas tive a oportunidade de estudar e poder partilhar o que aprendi e aprendo com o meu próximo. A aprendizagem é, aliás, recíproca", completa.

