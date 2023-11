Esta terça-feira, 7 de novembro, foi o dia do regresso de Suzana Garcia ao lugar de comentadora criminal na TVI. Cristina Ferreira, que neste momento está a substituir Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10', aproveitou para fazer um esclarecimento sobre o relacionamento de ambas.

"Toda a gente diz que nos damos mal, mas nós nem sequer nunca nos demos", começa por dizer, entre risos.

"Nunca falámos pessoalmente. Muito já se disse, muito já se escreveu sobre a nossa relação e estamos aqui agora para provar que nos vamos dar bem... ou mal", nota.

Suzana, por seu turno, respondeu: "É um privilégio voltar à casa que me viu nascer. Aceitei o convite logo, porque pedi para me dizerem qual é que era a razão do meu regresso, e era uma razão mais do que válida".

Esta ainda referiu que juntamente com a equipa irão alcançar o objetivo proposto: ganhar as audiências.

Veja o momento.

