Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam esta sexta-feira no programa 'Dois às 10' a vidente Elisabete Santos, que deu as previsões da próxima semana para casa signo e ainda deitou as cartas aos apresentadores.

No caso de Maria, a questão primordial foi colocada por Cláudio Ramos: "Será que a Maria vai engravidar ainda este ano?", quis saber o rosto da TVI.

"No amor, acho que até posso ariscar que é mesmo a alma gémea. Há aqui uma conexão mesmo muito forte", começa por afirmar Elisabete, referindo-se à relação entre Maria e Pedro Bianchi Prata.

No que respeita aos bebés, a gravidez não está previstas para já. "No entanto, gravidez até ao final do ano não me parece", garante a vidente.

"Não é a minha meta até ao final deste ano", reagiu Maria, de 37 anos, mostrando-se tranquila com a resposta que recebeu.

Leia Também: Maria Botelho Moniz agradece apoio de Cláudio Ramos em momento difícil