Antes de uma reportagem sobre o significado que as tatuagens têm para as pessoas, Maria Botelho Moniz falou sobre uma das marcas especiais que tem no corpo.

Questionada pelo colega Cláudio Ramos, a apresentadora do ‘Dois às 10’, da TVI, explicou o significado da tatuagem que tem no braço esquerdo.

“É a assinatura do meu pai. Pouco tempo depois do meu pai morrer, disse que queria tatuar qualquer coisa que me faça sempre lembrar do meu pai. Ele tinha uma assinatura muito peculiar, nem parece português, que decidi tatuá-la”, disse.

