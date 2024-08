Maria Botelho Moniz tem vivido uma das melhores fases da sua vida: a maternidade.

A sua página de Instagram é muitas vezes usada para partilhar com os seguidores alguns dos momento vividos com o filho Vicente, que nasceu em novembro do ano passado, e esta segunda-feira, dia 19 de agosto, foi dia de mostrar mais um carinhoso registo fotográfico.

Desta vez, a mamã fotografou o noivo, o piloto Pedro Bianchi Prata, a dar de comer ao bebé Vicente e publicou depois na rede social.

As reações à ternurenta imagem não tardaram a chegar. Veja na publicação abaixo.