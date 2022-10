Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos emocionaram-se na manhã de quarta-feira, 26 de outubro, ao receberem no programa 'Dois às 10', da TVI, o pequeno Gustavo.

O menino, de nove anos, marcou presença no formato para contar a sua difícil história de vida. Com apenas sete anos, de um momento para o outro, Gustavo deixou de andar e passou a viver numa cadeira de rodas sem sentir as pernas. Os médicos acreditam que terá sofrido um enfarte medular.

Com enorme esforço financeiro, os pais têm recorrido a terapias no estrangeiro que aos poucos vão trazendo melhorias ao menino.

Cláudio Ramos ficou de lágrimas nos olhos ao ouvir Gustavo dizer, em resposta a um pergunta sua, que não gosta de mostrar-se triste ou sem forças para que os pais não fiquem igualmente tristes.

"Quando tu sairés daí e andares direitinho, vens visitar-nos. O que tu precisares, seja o que for, pegas no telefone e ligas aqui para estes dois tios", disse Maria Botelho Moniz, já com as lágrimas a escorrem-lhe pelo rosto.

Veja aqui o emotivo momento.

