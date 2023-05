Enquanto Manuel Luís Goucha continua de férias (que terminam no final desta semana) é Maria Botelho Moniz quem o tem vindo a substituir no seu programa das tardes, na TVI.

Sempre com um sorriso no rosto, antes do início do formato televisivo a comunicadora faz questão de cumprimentar os seguidores da sua página de Instagram.

Hoje, por exemplo, aproveitou para mostrar o visual do dia: "Em menina bem comportada que hoje recebo o Sr. Televisão. Júlio Isidro hoje, no Goucha!", escreveu.

Entretanto, Maria foi alvo dos mais diversos elogios devido à indumentária.

