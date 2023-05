Rui Maria Pêgo deu uma emotiva entrevista à amiga Maria Botelho Moniz na tarde de ontem, dia 9 de maio, no programa 'Goucha', da TVI.

Não sendo uma figura pública que gosta de dar entrevistas, encarou, ainda assim, o desafio com transparência e honestidade, o que está a ser muito elogiado pelos espectadores.

Rui fez depois um desabafo nas redes sociais sobre a conversa em causa, escrevendo na legenda o seguinte: "Não gosto muito de dar entrevistas; fujo a sete pés. Até me camuflo para passar despercebido. Prefiro fazê-las e dirigi-las e inventá-las. Hoje quebrei essa regra vestido de verde néon porque só há uma pessoa com quem poderia falar para sempre, sobre tudo, em televisão, e na vida: a Maria. Obrigado por todas as mensagens depois da conversa de hoje. Foi bom voltar. Maria Botelho Moniz, amo-te. És a melhor de todos nós".

