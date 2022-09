Maria Botelho Moniz demonstrou a sua indignação perante imagens referentes à morte de duas mulheres à mão dos companheiros, que aconteceram nos últimos dias.

Depois de ver a reportagem sobre o caso, a apresentadora notou:

"Nem tenho palavras, porque devíamos ter avisado, se calhar, que as imagens eram chocantes, não tínhamos noção do quão chocantes eram as imagens, e eu a olhar para elas estou enjoada, tenho uma equipa inteira incomodada, mas foi isto que aconteceu: duas mulheres na zona da grande Lisboa foram mortas".

Veja o vídeo do momento.