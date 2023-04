Margarida Corceiro deu nas vistas com um dos visuais que usou para ir ao programa 'Dois às 10', esta quinta-feira, 27 de abril, para falar do novo desafio enquanto apresentadora 'Cabelo Pantene'. Trata-se de um conjunto, de padrão animal, do Atelier Fusion.

A combinação, conforme destacou a jovem apresentadora e atriz, faz parte da coleção feita em parceria com Rita Pereira.

Recorde-se que o 'Cabelo Pantene' é a estreia de Corceiro enquanto apresentadora. Do júri fazem parte Luís Borges, Matilde Breyner e Cifrão.

