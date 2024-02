Margarida Corceiro, Francisca Cerqueira Gomes e Catarina Maia estão no Brasil a desfrutar do Carnaval.

As três amigas publicaram fotografias nas redes sociais, nas quais aparecem com visuais coordenados, com T-shirts coloridas e saias semelhantes.

Enquanto as de Margarida e Francisca são compridas e brancas, com uma pronunciada abertura lateral, a de Catarina é igual mas em preto.

"RJ [Rio de Janeiro] já deu para sentir", escreveu a atriz na legenda das fotografias, nas quais as amigas aparecem sorridentes.

