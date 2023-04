Margarida Corceiro abriu o coração numa entrevista que deu para o primeiro episódio do podcast ‘Dear Wooman’, apresentado por Maria Costa Mais. Questionada sobre as muitas críticas de que foi alvo após ter partilhado saídas à noite com os amigos, tendo chegado mesmo a receber "ameaças de morte", a jovem atriz e modelo garantiu que não se deixa afetar, mantendo-se serena e com a certeza na sua "liberdade".

"É tão triste uma miúda de 17, 18, 19 anos ter que estar a pensar no que pode fazer ou não. Eu ter que estar a pensar se é boa ideia ir a uma discoteca com os meus amigos... não faz sentido nenhum", reflete.

"Eu tenho que fazer o que me apetece, tenho 20 anos. Posso ir sair à noite, posso ir almoçar com as minhas amigas, posso fazer o que eu quiser, mesmo. Não devo nada a ninguém", completa.

Eis o podcast:

