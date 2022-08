Margarida Corceiro voltou a 'incendiar' as redes sociais com uma nova publicação ousada.

A atriz mostrou-se só com uma toalha de banho no corpo e outra na cabeça, fotografias tiradas depois do banho, e vários foram os elogios recebidos.

Margarida está em Ibiza, Espanha, onde horas mais tarde partilhou vídeos a celebrar o aniversário de uma amiga.

