Margarida Carpinteiro decidiu dar por encerrada a sua carreira de atriz? É esta a questão que se coloca depois de, alegadamente, a artista ter feito uma publicação nas suas redes sociais a informar os seguidores acerca desta decisão.

O ator Bruno Schiappa foi uma das pessoas a comentar o sucedido, referindo na sua conta de Instagram:

"Margarida Carpinteiro, a nossa maravilhosa atriz, anunciou no seu Instagram que vai deixar de trabalhar por estar muito cansada. Um grande aplauso e um enorme beijinho e continuaremos a rever o seu trabalho sublime em todas as plataformas com arquivos. Bravo grande Margarida. Fiquei rendido na Vila Faia e pensei 'se eu conseguir ser ator em Portugal, é com esta autenticidade que o quero ser'".

Publicação feita pelo ator Bruno Schiappa sobre o assunto.© Instagram - Bruno Schiappa

Importa notar que a conta de Instagram de Margarida Carpinteiro nesta publicação identificada pelo ator já não está disponível.

