"Orgulho" é a palavra que melhor define o percurso de recuperação que Margarida Aranha precisou de fazer depois de há dois anos ter sofrido um grave acidente que lhe provocou diversas fraturas.

A antiga concorrente do 'Love on Top' caiu de uma varanda com cerca de sete metros de altura.

"Todo o meu lado esquerdo roxo. As dores eram insuportáveis e eu nem sei como aguentei, mas o certo é que nós aguentamos muito mais do que aquilo que possamos algum dia imaginar", disse esta quarta-feira ao lembrar a época em que esteve internada ano hospital.

Às suas palavras, Margarida juntou imagens impactantes de como ficou, por exemplo, o seu pé e perna.

"Virei um cadáver sem poder levantar-me durante meses. O meu corpo virou um monte de ossos com pele. Foi tanta medicação. A fome era cada vez menos, as dores imensas, mas a força de viver ganhou", realçou, explicando que emagreceu bastante na época.

"O braços pareciam dois paus e as pernas dois alicates! Nunca tinha atingido este nível de magreza", disse, alertando de que "não era uma magreza saudável".

"Nunca coloquei em causa desistir desta recuperação. Quando estava mais desmotivada arranjava logo um motivo para me automotivar. A vida é assim, nós temos que ser o nosso maior suporte", realçou.

Por fim, a jovem posou diante do espelho em lingerie e mostrou-se feliz por "passados quase dois anos" o seu corpo "estar a voltar ao que era".

