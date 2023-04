Tatiana Valério, antiga participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', partilhou esta quinta-feira um desabafo através do qual não poupa críticas às influencers que usam as redes sociais para partilharem as suas experiências positivas relativamente ao pós-parto.

"Eu depois de uma noite sem dormir a ouvir a influencer dizer que o pós-parto não é assim tão mau. Ela, por exemplo, está a tomar banho de sol na piscina enquanto a empregada toma conta da bebé… Quando é que as pessoas ficaram tão estúpidas?", escreveu.

Tatiana, recorde-se, é mãe de duas meninas, Maria Constança e Carminho Maria. A filha mais nova da ex-participante de 'Agricultor' nasceu em outubro do ano passado.

© Reprodução Instagram/ Tatiana Valério

Leia Também: Margarida Corceiro confidencia: "São uns 'Morangos' diferentes"