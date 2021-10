Marco Horácio anunciou esta semana o regresso da mítica personagem a que deu vida durante 16 anos: Rouxinol Faduncho 2.0. A volta do comediante aos espetáculos marca o começo de uma importante fase a nível profissional, depois de ter passado por um momento difícil onde teve de fazer face a dívidas elevadas, conforme o próprio anteriormente o partilhou.

"'AQUELA LUZ AO FUNDO DO TÚNEL'…chega a todos. Basta serem resilientes trabalharem com as pessoas certas e tratar quem vos rodeia com amor e respeito", nota numa publicação no Instagram.

"Que viagem tem sido os últimos meses, e ainda agora começamos. Obrigado ao público que tem reagido com carinho a este regresso de Rouxinol… e que em 16 anos criaram memórias, momentos, cantaram e aplaudiram não só este personagem mas toda uma equipa de músicos técnicos e artistas que fazem parte deste projeto", sublinha.

"Sou lamechas sentimental? Se calhar até sou, mas acredito que é isto que precisamos. Pessoas que se preocupam. E o sorriso dos outros sempre foi a minha prioridade e vai continuar a ser!", termina.

