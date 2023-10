Marco Costa partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um ternurento retrato no qual a filha, a bebé Maria Emília, de oito meses, posa com o ator José Condessa.

"Estou tramado com a minha filha. Tão nova e já gosta do gatão do José Condessa. Obrigada meu mano, bom te ver", lê-se na imagem, na qual a menina e o artista aparecem a sorrir.

Recorde-se que Maria é fruto do relacionamento do conhecido pasteleiro com Carolina Pinto.



© Instagram - José Condessa

