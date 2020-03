"O meu coração arde de saudade", foi assim que começou por escrever Marco Costa na sua página do Instagram, na madrugada desta quinta-feira, 19 de março, ao assinala o Dia do Pai na rede social.

Uma data marcante para o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', pois neste dia lembra-se sempre do falecido progenitor e as saudades apertam ainda mais. Por isso, decidiu desabafar junto dos fãs a falta que ele lhe faz.

"É normal ouvir um homem dizer: ‘Tenho uma mulher na minha vida.’ Muitas vezes estão a falar de namoradas, outras de mães, dependendo do sentido da conversa. Mas eu orgulho-me em dizer que tenho um homem na minha vida. Um homem que recordo por fotografias, por apenas poder ter a sua alma perto de mim. Um homem que me fez quem sou e que tenho, para além de cravado no meu coração, cravado e eternizado em tatuagem na minha pele. Esse homem é o meu pai, o meu melhor amigo, o meu herói. Aquele que com 18 anos perdi fisicamente, mas que me acompanha, mais do que ninguém, em todos os meus passos... até à maioridade", partilhou, confessando que mesmo estando longe fisicamente, não deixa de sentir a 'presença' do pai.

"Deu-me na cabeça sempre que foi preciso e iluminou-me nos momentos mais escuros. Cometi erros na minha vida? Sim, cometi. Mas não aqueles que o meu pai cometeu, porque ele sempre me impediu. Foi o meu pai que guiou o meu caminho e hoje é ele que do céu, da estrela mais distante aos olhos dos comuns, me ilumina. É ele, certamente, que me ajuda a vencer. É ele... Sim, é ele, porque eu sinto o seu espírito sempre que preciso de escolher algum caminho. Ao contrário de outras pessoas, não posso comemorar ao lado do meu pai o Dia do Pai, a data em que todos os filhos devem abraçar, beijar e, sobretudo, mimar aqueles que nos puseram no mundo. Sinto saudades dele nesse dia, para além de todos os outros em que muitas vezes me apanho a pensar nele e no que me diria agora, que sinto que começo a conquistar o meu mundo. Mas no Dia do Pai, confesso que as saudades apertam mais e o coração quase arde de tanta saudade", acrescentou, não esquecendo a sua mãe.

"Mas atenção, não sinto tristeza, sinto orgulho por ter alguém na minha vida que me faz perder horas a sonhar com o passado e a reviver momentos da minha infância. Sempre que precisar de ajuda é a ti que vou recorrer, meu pai. Nos momentos difíceis tenho a mãe perto de mim, mas também te tenho a ti. Não de igual modo, mas em igualdade no que diz respeito ao amor. Tenho um homem na minha vida. Sim, porque te tenho a ti, pai. Feliz Dia do Pai, amo-te", rematou.

Leia Também: As palavras de Marco Costa após a expulsão do 'Dança com as Estrelas'