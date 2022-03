A avó e a mãe de Marco Costa foram entrevistadas por Gonçalo Roque, repórter do 'Big Brother Famosos', sendo convidadas a fazerem um balanço da participação do pasteleiro no reality show.

Dona Alcina e Esperança mostraram-se satisfeitas com a prestação de Marco e confiantes de que poderá chegar longe no jogo. Ambas lamentam as críticas e preconceito de que o pasteleiro foi alvo e pedem às pessoas que deixem de o julgar de forma errada.

No decorrer da conversa, a mãe de Marco realçou a preocupação que este tem com a família e acabou por contar uma história curiosa sobre a sua infância. "O meu filho quando era pequenino, sempre foi muito perspicaz, quando me via assim mais triste, mais apagada, ele agarrava-se ao meu pescoço e dizia: quando for grande vou trabalhar tanto, tanto, vou encher-te de joias", conta, orgulhosa por ter hoje um filho que, diz, a mima sempre que pode e com tudo o que está ao seu alcance.

