Na véspera de Portugal entrar no novo período de confinamento, Marco Costa fez as malas e embarcou na primeira viagem do ano.

Na companhia de três amigos, rumou a um destino internacional, mas ainda não revelou onde se encontra.

Pelas imagens partilhadas nos Instagram Stories, sabe-se apenas que é verão e não falta animação.

