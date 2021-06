"Quando rasguei o bícep direito fiquei triste, desmotivado, difícil aceitar que nunca mais terei o meu braço de volta! Mas com o tempo percebi que isso era apenas uma desculpa para me deixar cair no fracasso!", disse o conhecido pasteleiro.

Marco Costa fez este sábado, 12 de junho, uma publicação que deixou amigos e admiradores de 'boca aberta'. Exibindo o corpo em tronco nu, o conhecido pasteleiro falou do seu caminho na recuperação física depois de ter sofrido uma grave lesão. "Quando te dizem que é impossível, é para eles que eles falam! Pode até ser impossível para eles, mas não para ti que lutas todos os dias! Acredita porque #VaiDar!", começa por dizer. "Quando rasguei o bícep direito fiquei triste, desmotivado, difícil aceitar que nunca mais terei o meu braço de volta! Mas com o tempo percebi que isso era apenas uma desculpa para me deixar cair no fracasso!", lembra. "É mais difícil treinar assim! Lógico que é, não minto! Tenho algumas limitações, tenho sim, também é verdade! Mas para mim são estes os exemplos que devem ser partilhados! Exemplos de superação e entrega!", termina, deixando uma palavra motivacional aos seus seguidores do Instagram.