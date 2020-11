Marco Costa, que decidiu abrir um novo negócio no norte do país, quis fazer frente às medidas que obrigam a que este sábado e domingo feche a sua loja às 13h00 e aos prejuízo que este encerramento poderia causar com uma verdadeira maratona de trabalho.

"Este ano não esta a ser fácil! Nem para mim, nem para ninguém... Por isso mesmo não podemos baixar os braços! Trabalhar enquanto houver trabalho", começa por referir o famoso pasteleiro num desabafo partilhado na noite de sexta-feira nas suas redes sociais.

"Amanhã podemos ter de fechar às 13h00, mas nem que eu não saia daqui amanhã vocês todos vão ter os vossos bolos Rei! Seja Nutella ou Maçã, eles estarão prontos para vocês. Obrigado a todos vocês que fazem os negócios pequenos andar para a frente. Este ano no Natal so quero pedir que comprem aos pequeninos, ao comércio pequeno que esta na guerra para sobreviver. Vamos todos nós apoiar. Se têm amigos, comprem aos vossos amigos", termina, deixando o apelo a todos os cidadãos.

