Marco Costa e Carolina Pinto estão a matar saudades depois de meses afastados devido à participação do pasteleiro no 'Big Brother Famosos' e não podiam estar mais feliz.

Além do reencontro, o casal acaba de se mudar para uma nova casa, que estava em fase de obras quando o pasteleiro entrou no reality show.

Nas redes sociais, Marco fez um vídeo no qual mostrou alguns detalhes da decoração no 'ninho' onde vive com a namorada e o filho desta, Vicente, de seis anos.

