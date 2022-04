Atualmente numa relação com Carolina Pinto, Marco Costa não podia estar mais feliz. Falando precisamente sobre a companheira durante uma entrevista a Manuel Luís Goucha, o pasteleiro e ex-participante do 'Big Brother Famosos' realçou o companheirismo que criou com o enteado, Vicente, de seis anos.

"Eu trato-o muito bem. O Vicente tem um pai e ponho-me muitas vezes no lugar do pai do Vicente. Eu não posso, nem é correto, dizer que me considero o pai. Trato-o como se fosse meu", afirmou.

"O pai é um pai presente. Gosto da relação que têm, da maneira como 'partilham o filho', porque o filho é dos dois", nota ainda.

Por fim, completa. "Trato-o o melhor que sei e posso e quando for pai não será diferente".

Veja o momento.

