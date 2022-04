Marco Costa voltou a encontrar o amor há alguns meses ao lado de Carolina Pinto e pretende subir ao altar com a cara metade, como partilhou com os concorrentes do 'Big Brother Famosos'.

Quando questionado sobre o tema por Vanessa Silva, o pasteleiro começou por recordar o primeiro casamento, com Vanessa Martins: "Eu levei 30 pessoas, ela é que levou para aí 70. Não tenho assim tanta gente para convidar".

O primeiro matrimónio aconteceu pela igreja, pelo que Marco Costa imagina que o segundo seja diferente. O seu desejo é que seja na praia e já tem em mente como será a cerimónia.

"Entra a Carolina, depois vem o Vicente [filho de Carolina Pinto], mais o Tortas, o Vicente já está mais crescido… O Vicente a andar, o Tortas com as alianças no pescoço e o Vicente tira do pescoço e dá", disse, referindo-se também ao seu cão, Tortas.

E antes de terminar a conversa, adiantou: "Se calhar para o ano peço-a em casamento".

Vale notar que Marco Costa e Carolina Pinto assumiram a relação em outro e preparavam-se para se mudar para uma nova casa quando o pasteleiro aceitou o convite para entrar na casa do 'Big Brother Famosos'. O reality show chega ao fim este fim de semana.

