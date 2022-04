Desde que se tornou conhecida como namorada de Marco Costa, que Carolina Pinto tem vindo a aumentar a popularidade nas redes sociais, onde cada vez é mais ativa.

Ainda esta quarta-feira a companheira do pasteleiro deu nas vistas com um look cheio de sensualidade. Isto porque conjugou um fato - blazer e calças - bege e combinou-o com um soutien de renda preto.

Pela caixa de comentários choveram elogios e emojis de chamas... Ora veja.



© Instagram

