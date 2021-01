Na passada semana, a TVI confirmou que Fátima Lopes estava de saída do canal. Esta foi uma notícia que não passou despercebida a várias figuras públicas, sendo que Marco Costa foi uma delas. Na sua conta de Instagram, o conhecido pasteleiro que trabalhou com a apresentadora no programa 'A Tarde é Sua' fez questão de lhe fazer uma homenagem.

"A maior parte deles a rir, alguns com lágrima no olho, foram tantos os momentos passados contigo nesta minha 'pequena vida' de TV que só te posso agradecer!", começou por referir.

"Aprendi muito contigo, enquanto homem e profissional ajudaste-me a crescer! Gratidão, humildade, respeito, sensibilidade e PROFISSIONALISMO... São alguns dos valores que que me vêm à cabeça quando penso em ti!", adianta.

"Seja em qualquer canal ou em canal nenhum só quero dizer que te adoro e que te ADMIRO muito! Que a mudança seja sempre para melhor!", completou.

Entretanto a comunicadora respondeu: "Muito obrigada pelas tuas palavras. Sabes que construímos uma relação de verdadeira amizade, ao longo dos últimos anos. Sou e serei sempre tua amiga".

