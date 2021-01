Depois da reação de Cristina Ferreira à saída de Fátima Lopes da TVI, vários famosos recorreram às respetivas páginas de Instagram para assinalar o adeus à apresentadora e demonstrar-lhe apoio.

Cláudio Ramos frisou que mantém uma relação de amizade de longa data com a apresentadora e mostrou-se surpreendido com a inesperada saída. "Eu pensava, de verdade, que iríamos estar muitos anos na mesma casa, festejaríamos entre projectos, falaríamos nos corredores, inventaríamos coisas. Senti que estava entusiasmada com o seu novo programa. Falámos sobre ele, enviei-lhe uns vídeos do formato espanhol que conheço muito bem. Julguei sempre que era a sua cara e que estava feliz com este desafio... O Universo tem sempre planos para nós. Entendeu a Fátima que os dela passam agora por outras coisas", escreveu.

Também Iva Domingues destacou a amizade com a apresentadora: "Tenho por hábito relembrar Heráclito: 'A única constante na vida é a mudança'. Agora chegou a tua vez... O melhor do mundo para ti, querida Fátima. Obrigada, por tanto! Por tudo".

"Que sejas muito feliz Fátima", escreveu Pedro Crispim na legenda de uma fotografia de ambos.

Isaac Alfaiate recordou uma passagem pelo programa 'A Tarde é Sua' na qual esteve acompanhado por Pedro Teixeira, Pedro Sousa, Filipe Vargas e Nuno Santos. "Os manos desejam tudo de bom à nossa grande Fátima. Muita sorte no próximo projeto seja ele qual for! Um beijo enorme dos manos. ÉS GRANDE", escreveu na legenda.

Fátima Lopes formalizou a despedida do canal de Queluz na noite deste sábado com um texto nas redes sociais no qual afirmou que "denunciou o contrato de trabalho que ainda a liga à TVI" e que não tem projetos definidos.

