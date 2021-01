Na noite deste sábado, um dia depois de ter sido anunciada a saída da TVI, Fátima Lopes fez uso da sua página de Instagram para se despedir do público.

"Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação [...] Anuncio-vos também que acabo de denunciar o contrato de trabalho que ainda me liga à TVI, pelo que, daqui a dois meses, não terei qualquer ligação a uma estação que, durante tantos anos, me ofereceu muitos momentos de felicidade", lê-se na nota.

Fátima Lopes deixou ainda uma palavra de agradecimento ao público e às equipas com quem trabalhou ao longo da última década no canal de Queluz.

Quanto ao futuro, esclarece que não tem projetos planeados: "Saio sem um projeto futuro definido. Mas com a paz própria de quem aprendeu, com a sua educação e formação, que o tempo, a experiência e a vida indicam-nos, sempre, o melhor caminho a seguir".

Duas horas depois da apresentadora formalizar a despedida, Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento do canal, veio a público comentar a inesperada saída, garantindo que tem por Fátima Lopes "profunda estima pessoal e profissional".

"Quando regressei à TVI conversámos e decidimos o futuro de forma tranquila e entusiasta e escolhemos um formato para a própria que todos adoraram. Infelizmente, os advogados da Fátima e da TVI não chegaram a acordo e a Fátima sai da estação", explicou.

E rematou a nota frisando que a relação entre ambas continua inabalável: "A Fátima é uma das maiores comunicadoras do país, com um percurso irrepreensível. Espero, de coração, que continue o seu percurso de forma sólida e com muito sucesso. Da minha parte resta-me deixar-lhe um grande beijinho público. De forma privada continuaremos como sempre. Perto".

Sem ficar indiferente às palavras de Cristina Ferreira, Fátima Lopes recorreu à caixa de comentários para agradecer. "Obrigada Cristina. Desejo-te muito sucesso. Um beijinho grande", escreveu.

Recorde-se que Fátima Lopes esteve 10 anos na condução das tardes da TVI e acabou por ser substituída por Manuel Luís Goucha, que a 4 de janeiro estreou o novo programa, 'Goucha'.

Na apresentação das novidades da estação, a apresentadora foi indicada como a condutora de um formato novo, o 'C’è posta per te', mas não chegou a acordo com a estação sobre os moldes do formato.

