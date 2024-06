Marcello Antony, antigo ator da Globo que em 2018 decidiu mudar-se para Portugal, falou de como tem sido a sua vida por cá. O eterno galã brasileiro deu uma entrevista ao podcast de Leda Nagle no qual revelou que os filhos não têm uma vida privilegiada por cá, pelo contrário.

"O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de uma grande cadeia de restaurantes em Lisboa. Ganha 850 euros [por mês]", afirmou, notando que ajuda o filho com o arrendamento da casa, sendo que com o dinheiro que sobra Francisco paga as despesas e fica com um valor para si.

O mesmo acontece com os enteados: Lucas, de 23 anos, e Louis, de 19.

"O Lucas (...) faz limpeza em casa de americanos", sublinha, acrescentando que Louis "passeia cães".

"São coisas que não fariam no Brasil", argumenta, referindo que a "mentalidade em Portugal" é outra.

Note-se que Marcello Antony trocou a representação pelo mercado do imobiliário de luxo.