O ator e Iolanda Laranjeiro deram as boas-vindas a Simone no final do mês de julho.

Foi a 27 de julho que Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro viveram o dia mais especial das suas vidas ao darem as boas-vindas à primeira filha, a pequena Simone. Tal como aconteceu durante toda a gravidez, o ator tem feito uso das redes sociais para documentar esta fase única e as mais recentes imagens dão provas de que o papel de pai é o seu preferido. Clique na galeria e derreta-se com esta série de fotos em que o artista está em modo 'pai babado'. Leia Também: Marcantonio Del Carlo mostra vídeo divertido a 'treinar' com a filha









